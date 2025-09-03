Мажич отреагировал на слова Аршавина, что в РПЛ часто назначают пенальти за игру рукой

Руководить департаментом судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич ответил на высказывание бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина о большом количеству назначенных пенальти за игру рукой в первых семи турах РПЛ.

— Как вы отреагировали на недавнее обращение Андрея Аршавина по поводу трактовки игры рукой?

— Андрей Аршавин был игроком очень высокого класса, и нет сомнений, что он отлично разбирается в футболе. Я понимаю его логику. Что касается трактовки игры рукой, то, вероятно, Андрей предпочёл бы назначение пенальти только в случае очевидной и намеренной игры рукой. Судьям тоже проще, когда эпизоды однозначны и не вызывают сомнений. Однако на практике случаются спорные моменты, и в таких случаях мы обязаны действовать в соответствии с базовыми инструкциями ФИФА и УЕФА. Именно эти организации разрабатывают основные критерии принятия решений, основываясь на глобальном анализе судейской практики.

— Готовы к дискуссии с Андреем Аршавиным?

— Да, безусловно. Думаю, дискуссия всегда полезна и будет интересной для всех, — приводит слова Мажича «Матч ТВ».

Напомним, Аршавин сказал, что в европейских чемпионатах не ставят так много пенальти, сколько поставили за первые туры РПЛ.