Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев: ВАР в РПЛ — «стрём»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

24-летний центральный защитник «Динамо» из Махачкалы Валентин Пальцев ответил на блиц-вопросы пресс-службы своего клуба.

— Валь, рубрика «Норм или стрём». Играть на искусственном газоне — «норм» или «стрём»?

— Норм.

— ВАР в нашей лиге — «норм» или «стрём»?

— Стрём.

— Гол праздновать танцем — «норм» или «стрём»?

— Норм.

— Играть в маске после травмы — «норм» или «стрём»?

— Норм.

— Яркие бутсы?

— Норм.

— Футболист в «Тик-токе» — «норм» или «стрём»?

— Норм, да.

— Залететь в караоке после матча — «норм» или «стрём»?

— Стрём.

— Футболист-блогер — «норм» или «стрём»?

— Ну норм.

— Играть ночью в Playstation перед матчем — «норм» или «стрём»?

— Стрём, — приводит слова Пальцева в видеоролике официальный телеграм-канал махачкалинского «Динамо».

Клуб из столицы Дагестана набрал в семи матчах Мир РПЛ восемь очков и занимает в текущей турнирной таблице 11-е место. На счету защитника Валентина Пальцева в текущем сезоне 10 матчей во всех турнирах и один гол в Фонбет Кубке России.

Видео: Курбан Бердыев попрощался с махачкалинским «Динамо»