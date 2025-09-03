Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев: ВАР в РПЛ — «стрём»

24-летний центральный защитник «Динамо» из Махачкалы Валентин Пальцев ответил на блиц-вопросы пресс-службы своего клуба.
— Валь, рубрика «Норм или стрём». Играть на искусственном газоне — «норм» или «стрём»?
— Норм.
— ВАР в нашей лиге — «норм» или «стрём»?
— Стрём.
— Гол праздновать танцем — «норм» или «стрём»?
— Норм.
— Играть в маске после травмы — «норм» или «стрём»?
— Норм.
— Яркие бутсы?
— Норм.
— Футболист в «Тик-токе» — «норм» или «стрём»?
— Норм, да.
— Залететь в караоке после матча — «норм» или «стрём»?
— Стрём.
— Футболист-блогер — «норм» или «стрём»?
— Ну норм.
— Играть ночью в Playstation перед матчем — «норм» или «стрём»?
— Стрём, — приводит слова Пальцева в видеоролике официальный телеграм-канал махачкалинского «Динамо».
Клуб из столицы Дагестана набрал в семи матчах Мир РПЛ восемь очков и занимает в текущей турнирной таблице 11-е место. На счету защитника Валентина Пальцева в текущем сезоне 10 матчей во всех турнирах и один гол в Фонбет Кубке России.
