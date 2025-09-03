Антони расплакался после возвращения в «Бетис»

Бразильский вингер Антони, который совсем недавно перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис», растрогался во время церемонии в честь своего возвращения в испанский клуб.

«Только моя семья понимает, насколько непросто мне было в «МЮ» – я тренировался в одиночестве, в стороне от всех. Севилья гораздо привлекательнее Манчестера, и я наконец-то здесь! Я провел больше 40 дней в отеле, но всем было известно, что моя мечта – вернуться в «Бетис». Любовь для меня имеет огромное значение, и ее не купить за деньги!» — сказал Антони на церемонии в честь его возращения в клуб.

Фото: Соцсети «Бетиса»

Напомним, о возвращении вингера в испанский клуб стало известно 1 сентября.