«Шоу готово приехать к нам». Моссаковский — о возможном появлении Жозе Моуринью в РПЛ

«Шоу готово приехать к нам». Моссаковский — о возможном появлении Жозе Моуринью в РПЛ
Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский высказался по поводу информации о готовности португальского тренера Жозе Моуринью при определённых условиях возглавить один из клубов Мир Российской Премьер-Лиги.

«Жозе — великий человек. Он уже давно создал своё собственное шоу и возит его по городам и весям. Пока по Европе, но неминуемо настанет день, когда Жозе поедет дальше. А пока шоу готово приехать к нам. К футболу всё это отношение давно имеет весьма опосредованное. Но с Жозе 100% будет весело. И ооооочень дорого. Вход — рубль. Выход — два. Неустойки давно стали бизнесом Моура. И он в этом бизнесе лучший», — написал Моссаковский в своём телеграм-канале.

Ранее появилась информация о предварительных переговорах с 62-летним португальским тренером Жозе Моуринью на тему возможной работы в России. По данным источника, специалист может согласиться при условии как минимум двухлетнего контракта и заработной платы в размере € 20 млн за сезон на тренерский штаб.

За свою карьеру Моуринью выиграл с различными клубами 26 трофеев, из них за последние восемь лет всего один — Лигу конференций в сезоне-2021/2022 во главе итальянской «Ромы».

Видео: Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком

Комментарии
