«Судья испортил игру». Семшов — об удалении Кордобы в матче «Краснодара» и ЦСКА
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал удаление форварда Джона Кордобы в матче седьмого тура Российский Премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром». Встреча завершилась с ничейным результатом (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36' 1:1 Кордоба – 44'
Удаления: нет / Кордоба – 56'
«Судья просто испортил игру. Встречались две сильнейшие команды и по игре, и по накалу. Все хотели равной игры. В первом тайме были эмоции, но в моменте с Кордобой… Ну дай ты жёлтую карточку. Если бы это была вторая жёлтая, можно было бы понять, но сразу красная… Тогда почему не смотрели момент, когда было нарушение на Кордобе в первом тайме и дали только жёлтую?» — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».
