«Судья испортил игру». Семшов — об удалении Кордобы в матче «Краснодара» и ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал удаление форварда Джона Кордобы в матче седьмого тура Российский Премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром». Встреча завершилась с ничейным результатом (1:1).

«Судья просто испортил игру. Встречались две сильнейшие команды и по игре, и по накалу. Все хотели равной игры. В первом тайме были эмоции, но в моменте с Кордобой… Ну дай ты жёлтую карточку. Если бы это была вторая жёлтая, можно было бы понять, но сразу красная… Тогда почему не смотрели момент, когда было нарушение на Кордобе в первом тайме и дали только жёлтую?» — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».