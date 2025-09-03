Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Судья испортил игру». Семшов — об удалении Кордобы в матче «Краснодара» и ЦСКА

«Судья испортил игру». Семшов — об удалении Кордобы в матче «Краснодара» и ЦСКА
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал удаление форварда Джона Кордобы в матче седьмого тура Российский Премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром». Встреча завершилась с ничейным результатом (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Судья просто испортил игру. Встречались две сильнейшие команды и по игре, и по накалу. Все хотели равной игры. В первом тайме были эмоции, но в моменте с Кордобой… Ну дай ты жёлтую карточку. Если бы это была вторая жёлтая, можно было бы понять, но сразу красная… Тогда почему не смотрели момент, когда было нарушение на Кордобе в первом тайме и дали только жёлтую?» — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
Радимов: у «Краснодара» просматривается психология победителей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android