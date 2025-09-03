Гюндоган назвал причину перехода из «Манчестер Сити» в «Галатасарай»

Немецкий полузащитник «Галатасарая» Илкай Гюндоган объяснил свой уход из «Манчестер Сити». В обращении к болельщикам он раскрыл причину данного решения и поблагодарил «горожан» за время, проведённое в клубе.

«Дорогие «горожане», хочу быть с вами предельно откровенным: причина моего ухода проста — я по‑прежнему хочу как можно чаще играть в футбол, потому что это то, что люблю превыше всего. Мне скоро исполнится 35, но я чувствую себя в хорошей форме и искренне верю, что смогу продолжать выступать на высоком уровне в команде, участвующей в Лиге чемпионов. Кроме того, у меня появилась возможность перейти в любимый клуб моего детства в стране, которая для меня много значит.

«Манчестер Сити» нуждается в новом начале после выдающегося периода — я это полностью понимаю и уважаю. Я никогда не забуду того, что этот клуб сделал для меня за эти годы. Клуб и Манчестер навсегда останутся в моём сердце.

Благодарю всех партнёров по команде, председателя совета директоров, каждого болельщика и, конечно, Пепа, благодаря которому это время стало возможным. Я покидаю «Сити» с глубокой благодарностью. Спасибо вам от всей моей семьи», — написал Гюндоган на своей странице в соцсетях.

Во вторник, 2 сентября, манкунианцы объявили о переходе игрока в «Галатасарай». В составе «горожан» немецкий футболист принял участие в 358 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 65 голами и 47 результативными передачами. С «Манчестер Сити» Гюндоган пять раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов.