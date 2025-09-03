Карпин раскрыл, рассматривал ли в сборную Александра Соболева

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о рассмотрении возвращения в национальную команду форвард санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева.

— Соболева рассматривали?

— Пока нет. Он более‑менее. Окей, работает, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Отметим, Карпин вызвал в сборную России на товарищеские матчи с Иорданией и Катаром трёх нападающих: Дмитрия Воробьёва («Локомотив», Москва), Тамерлана Мусаева (ЦСКА, Москва) и Иван Сергеева («Динамо», Москва).

В новом сезоне Соболев забил два мяча и сделал две результативные передачи в восьми матчах во всех турнирах.