ЦСКА предлагал «Сан-Паулу» € 3,5 млн за 18-летнего нападающего — Diario SPFC

Московский ЦСКА вёл переговоры с бразильским «Сан-Паулу» по поводу возможного перехода 18-летнего форварда Энрике Кармо, сообщает Diario SPFC.

По данным источника, красно-синие предложили за футболиста трансферную компенсацию в размере € 3,5 млн, но получили от «Сан-Паулу» отказ. При этом аналитический портал Transfermarkt оценивает Кармо в € 300 тыс. Действующее соглашение нападающего с клубом истекает в конце 2028 года.

В 2025 году за взрослую команду «Сан-Паулу» Энрике Кармо провёл шесть матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

