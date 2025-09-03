Скидки
ЦСКА предлагал «Сан-Паулу» € 3,5 млн за 18-летнего нападающего — Diario SPFC

ЦСКА предлагал «Сан-Паулу» € 3,5 млн за 18-летнего нападающего — Diario SPFC
Московский ЦСКА вёл переговоры с бразильским «Сан-Паулу» по поводу возможного перехода 18-летнего форварда Энрике Кармо, сообщает Diario SPFC.

По данным источника, красно-синие предложили за футболиста трансферную компенсацию в размере € 3,5 млн, но получили от «Сан-Паулу» отказ. При этом аналитический портал Transfermarkt оценивает Кармо в € 300 тыс. Действующее соглашение нападающего с клубом истекает в конце 2028 года.

В 2025 году за взрослую команду «Сан-Паулу» Энрике Кармо провёл шесть матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России

