Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Думал, он укусит меня». Сотрудник «Сиэтла» — о плевке Луиса Суареса

Аудио-версия:
Сотрудник «Сиэтл Саундерс» Джене Рамирес, в которого после финала Кубка лиг плюнул нападающий «Интер Майами» Луис Суарес, отнёсся к ситуации с юмором. На выходе со стадиона он признался журналистам, что ожидал от уругвайца укуса, а не плевка, и даже изобразил жест зубами.

Кубок лиг MLS + MX . Финал
01 сентября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
3 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Де Розарио – 26'     2:0 Рольдан – 84'     3:0 Ротрок – 89'    

«Думал, он укусит меня», — сказал Джене Рамирес журналистам после матча.

Напомним, инцидент произошёл после финального свистка на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. В концовке матча, завершившегося победой «Сиэтла» со счётом 3:0, на поле вспыхнула потасовка с участием игроков, тренеров и сотрудников обеих команд. В ходе перепалки 38-летний Суарес плюнул в лицо одному из работников клуба-соперника.

Кубок лиг проводится с 2019 года и объединяет команды МЛС и мексиканской Лиги MX. В сезоне-2024 победителем турнира стал «Коламбус Крю».

Новости. Футбол
