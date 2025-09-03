Фанаты «Бетиса» устроили Антони приём суперзвезды в Севилье

Переход бразильского вингера Антони из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис» сопровождался масштабным событием для болельщиков клуба. Сотни фанатов собрались в аэропорту Севильи, чтобы встретить новичка команды. Атмосфера напоминала приезд мировой звезды: флаги, баннеры и громкие скандирования имени игрока создали настоящий праздник.

Антони заключил контракт с «Бетисом» до 2030 года. Ранее он уже выступал за команду на правах аренды, проведя 26 матчей, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами.

По информации Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 35 млн. Минувший сезон «Бетис» завершил на шестой строчке таблицы Ла Лиги.