«Надеюсь, мы добьёмся потрясающих результатов». Джексон — о жеребьёвке ЛЧ

Нападающий «Баварии» Николас Джексон прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов.

«Я был в Лондоне. Когда я увидел это и подумал: интересная игра, я должен быть к ней готов. Мы играем против хороших команд: моего бывшего клуба «Челси», против «ПСЖ» и многих других хороших клубов. Надеюсь, мы добьёмся потрясающих результатов», — приводит слова футболиста пресс-служба «Баварии».

Напомним, Джексон в рамках аренды перешёл из «Челси» в «Баварию», срок соглашения с немецким клубом рассчитан на один сезон.

Сенегальский нападающий провёл за лондонский клуб 81 матч во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами.