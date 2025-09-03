Адемола Лукман остаётся в «Аталанте» — Романо

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» рассчитывает сохранить нигерийского нападающего Адемолу Лукмана как минимум до конца текущего сезона, несмотря на то что футболист публично заявил о желании покинуть команду. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб из Бергамо даже не рассматривал предложение «Баварии» об аренде с правом выкупа в последние 48 часов трансферного окна. «Аталанта» уже внесла Лукмана в заявку на Лигу чемпионов, где команда сыграет в 1-м туре общего этапа против «ПСЖ». Матч состоится в Париже 17 сентября.

Напомним, в августе Лукманом интересовался миланский «Интер», который предложил «Аталанте» € 45 млн за трансфер, но получил отказ.

Нигерийский форвард в минувшем сезоне провёл 40 матчей, отметившись 20 голами и семью результативными передачами. Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в € 60 млн.