Экс-тренер «Байера» тен Хаг не был вовлечён в комплектование состава команды — Sport Bild

Экс главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг не принимал участия в работе клуба на трансферном рынке и узнал о переходе защитника «Реала» Лукаса Васкеса лишь в день его презентации. Об этом сообщает Sport Bild.

По данным источника, сделка с 33-летним защитником была согласована за два дня до официального объявления. Однако тен Хаг впервые пообщался с игроком только 26 августа, когда тот был представлен в Леверкузене. Руководство «Байера» при этом консультировалось по поводу трансфера с Хаби Алонсо, ранее возглавлявшим клуб, а ныне работающим в мадридском «Реале».

Напомним, тен Хаг был уволен из «Байер» на прошлой неделе. Чемпион Германии сезона-2023/2024 начал текущий сезон с поражения от «Хоффенхайма» со счётом 1:2, а затем сыграл вничью 3:3 с «Вердером».