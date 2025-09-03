Скидки
Дмитрий Шнякин прокомментировал игру Максима Глушенкова за «Зенит»

Комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о положительных изменениях в петербургском «Зените» на примере нападающего Максима Глушенкова.

«Есть приятные импульсы. К примеру, ситуация с Глушенковым. Мы знаем, какой он ершистый и взрывоопасный. Видели несколько раз, с какой он, да простит меня Максим, мордой сидел на скамейке запасных. Там всё было написано. Его игра в Кубке, выход на замену в прошлом матче РПЛ, выход в основе сейчас — проблески того самого Глушенкова, которого и брали в «Зенит» на роль лидера. Я бы выразил респект Максу. Это не легенда, под которую нужно перестраивать топ-клуб РПЛ. Тут необходимо меняться самому футболисту», — сказал Шнякин в выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

