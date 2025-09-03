Шнякин: мне нравится сравнение Дзюбы с Ибрагимовичем

Комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о сравнении нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы с экс-форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

«Мне нравится сравнение Дзюбы с Ибрагимовичем полутора последних лет в «Милане». Человек тогда не делал ничего лишнего. Дзюба отдаёт столько, сколько нужно», — сказал Шнякин в выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

Напомним, в текущем сезоне Артём Дзюба провёл за «Акрон» семь матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.