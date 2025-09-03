«Станковича нужно похвалить». Шнякин оценил работу тренера «Спартака»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин оценил работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака». Он похвалил сербского специалиста за идеи, как связать в составе команды всех имеющихся игроков.

«После поражения «Спартака» в кубковой встрече с махачкалинским «Динамо» я сказал: «Ребята, отстаньте от Станковича! Давайте дождёмся матча с «Зенитом». Вдруг в этой игре что-то будет. Хотелось ещё посмотреть на работу Деяна, потому что он был в поиске. Но как он сейчас рисуется — это что вообще такое? Зачем? Что ты хочешь словить? Волну популярности среди болельщиков? Не время для того, чтобы быть шоуменом. Либо всё это делается для маскировки проблем, что есть в команде.

Когда пришёл Жедсон, мне казалось, что это на смену Мартинсу. Я тогда у ребят в клубе спросил: «А куда девать Кристофера?» Он давал большой объём. Мне сказали, что Деян там что-то придумал. В итоге тренер связал их всех. За это его нужно похвалить», — сказал Шнякин в последнем выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».