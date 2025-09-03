Скидки
«Станковича нужно похвалить». Шнякин оценил работу тренера «Спартака»

«Станковича нужно похвалить». Шнякин оценил работу тренера «Спартака»
Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин оценил работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака». Он похвалил сербского специалиста за идеи, как связать в составе команды всех имеющихся игроков.

«После поражения «Спартака» в кубковой встрече с махачкалинским «Динамо» я сказал: «Ребята, отстаньте от Станковича! Давайте дождёмся матча с «Зенитом». Вдруг в этой игре что-то будет. Хотелось ещё посмотреть на работу Деяна, потому что он был в поиске. Но как он сейчас рисуется — это что вообще такое? Зачем? Что ты хочешь словить? Волну популярности среди болельщиков? Не время для того, чтобы быть шоуменом. Либо всё это делается для маскировки проблем, что есть в команде.

Когда пришёл Жедсон, мне казалось, что это на смену Мартинсу. Я тогда у ребят в клубе спросил: «А куда девать Кристофера?» Он давал большой объём. Мне сказали, что Деян там что-то придумал. В итоге тренер связал их всех. За это его нужно похвалить», — сказал Шнякин в последнем выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

