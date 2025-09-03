Шнякин: мне хочется, чтобы «Балтика» длительное время была занозой для всех

Комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказал своё мнение о перспективах калининградской «Балтики».

«Мне хочется, чтобы «Балтика» длительное время была занозой для всех. Посмотрите, какие у нас клубы не так давно вышли из Первой лиги. «Акрон», «Балтика», махачкалинское «Динамо» — все прессингующие. Мне даже Талалаев говорил: «Футболисты должны меня ненавидеть, потому что я такую мразь включил». Но усталость от тренировок, от постоянного гнёта компенсируется результатом», — сказал Шнякин в выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

Напомним, после семи туров «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 15 набранных очков. Столько же у ЦСКА и «Локомотива».