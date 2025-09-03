«Я прошу правды». Отчим Изидора заявил, что нападающий оборвал с ним связь

Седрик Комбье, отчим нападающего «Сандерленда» Вильсона Изидора, рассказал о том, как посвятил себя воспитанию и поддержке будущего нападающего «чёрных котов».

«Я воспитывал Вильсона с шести с половиной месяцев до 23 лет — 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Я был ему как отец, хотя его биологического отца никогда не было рядом. Сам Изидор считал меня своим родным папой, а не отчимом.

Я отдавал ему всё: свои время, деньги, энергию, советы. Я сопровождал его повсюду, готовил физически, поддерживал эмоционально и помогал пережить трудные времена. Вся моя жизнь вращалась вокруг него и его мечты.

За девять лет он прошёл всё обучение на стадионе «Ренн», а также учёбу (получил аттестат о среднем образовании и окончил бакалавриат). Я проводил для него тренировки, организовывал матчи, поездки, обеспечивал учёбу, поддерживал его.

Конечно, рядом с ним были ещё и другие люди: его агенты отлично управляли его карьерой, его поддерживали близкие друзья, семья, его мама, конечно же. Но главной опорой был я. Тот, кто был рядом с ним каждый день, тот, без кого он никогда бы не стал профессиональным футболистом. Вильсон всегда это признавал и всем говорил.

Он также представлял Францию в составе сборных от U16 до U20, участвуя в двух Кубках европейских чемпионов и одном чемпионате мира. На все турниры — со сборными и на еврокубки — я был единственным, кто ездил в эти страны, чтобы быть рядом с ним. Лишь однажды смогли приехать его агенты и двое близких друзей. В остальное время я был всегда рядом.

Но как только карьера Изидора пошла в гору, он отшвырнул меня, как чужого. Он обвинил меня в «предательстве», потому что у меня есть отношения с другой девушкой. С мамой Изидора мы разошлись семь месяцев назад. С тех пор, как Вильзон стал жить со своей женой (около двух лет), он отгородился ото всех, кто ему помогал: от матери, друзей, бывших агентов и меня.

Я вот поехал в Англию, чтобы попытаться поговорить с Вильсоном без присутствия его девушки. К сожалению, я его не увидел, потому что, когда футболист узнал, что я в Англии, он позвонил в полицию и сказал, что я хочу похитить его сына, сломать ему ноги за полмиллиона евро. Это ложь! Полиция приехала за мной в отель, на слушании в тюрьме они поняли, что Вильсоном манипулировали его девушка, новое окружение, его отец, который вернулся, и т.д. В одночасье она, его отец и двоюродный брат по отцовской линии взяли под контроль его жизнь.

Сегодня у них двое детей, и его биологический отец — тот, который бросил его и никогда не был рядом — занимает моё место. А я, тот, кто растил его с младенчества, кто был с ним каждый день и каждую ночь 23 года, тот, кого он сам называл «папой»… чувствую себя стёртым, запятнанным и брошенным. Я живу в своей машине, пока он наслаждается карьерой, которую я помог построить.

Я не прошу жалости. Я лишь прошу правды: за каждым профессиональным игроком часто стоит любимый человек, который отдал всё, оставаясь в тени. Я требую уважения, признания и справедливости. Для Изидора я сейчас чужой. Мы с ним не общаемся 18 месяцев, но я пытаюсь установить с ним контакт. Меня заблокировали в соцсетях. Знаю, что его мама грустит из-за этого всего. И мне горько сейчас: я часто плачу», — приводит слова отчима Изидора Legalbet.

Вильсон является воспитанником «Ренна», на взрослом уровне он выступал за «Монако» и другие команды. Нападающий также играл в России с 2022 года, сначала он защищал цвета «Локомотива», а потом права на него принадлежали «Зениту». В сезоне-2024/2025 француз перешёл в «Сандерленд» на правах аренды, а затем присоединился к этой команде на постоянной основе. По итогам прошлого сезона Изидор помог «чёрным котам» выйти из Чемпионшипа в АПЛ.