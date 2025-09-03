Гончаренко ответил, изменится ли что-то в «Зените» с приходом Зырянова

Бывший тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко ответил, что изменится в «Зените» после назначения Константина Зырянова на пост председателя правления санкт-петербургского клуба.

«Соглашусь с тем, что для Семака это будет подспорьем, потому что, думаю, тот человек, который его поймёт, что он будет объяснять, и через Зырянова, наверное, правильно будут доносить мысли и то, что делает Богданович для Миллера. Поэтому, я думаю, для тренеров плюс. Хотя вот такая большая структура, как «Зенит», не думаю, что приход председателя правления как-то коренным образом на что-то повлияет, именно на команду», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».