Алексей Никитин высказался о победе «Зенита» над «Пари НН»

Комментарии

Экс-защитник «Амкара», «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» прокомментировал домашнюю победу «Зенита» над «Пари НН» (2:0) в 7-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

«По Глушенкову — это были не проблески, а наглядная иллюстрация того, каким он может быть ярким футболистом. Максим способен решать исход матчей. По игре, на мой взгляд, «Зенит» спокойно победил. У Нижнего не было надёжности в обороне, не чувствовалось запаса прочности. Игра шла до гола. После него стало понятно, что «Зенит» своего не отдаст. Здесь всё было в одну сторону», — сказал Никитин в выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

