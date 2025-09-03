Скидки
Глава УЕФА объяснил, почему он против отстранения российских команд

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался против отстранения любых спортсменов по политическим мотивам, говоря про санкции в отношении России и Израиля.

— Обсуждали ли вы возможность исключения израильских клубов из ваших соревнований из-за войны в Газе?
— Послушайте, во-первых, то, что происходит с мирными жителями, ранит меня лично, уничтожает. Больше невозможно на это смотреть. С другой стороны, я не сторонник отстранения спортсменов. Что спортсмен может сделать своему правительству, чтобы остановить конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ)? Это очень, очень тяжело.

Сейчас отстранение российских команд, кажется, длится три с половиной года. Конфликт прекращён? Нет. Так что пока я не знаю. Должен сказать, что в ситуации с Россией и Украиной было очень сильное политическое давление. Сейчас это больше давление гражданского общества, чем политиков, потому что политики в таких ситуациях очень прагматичны. Я не могу сказать, что произойдёт. Разговоры идут обо всём, но лично я против отстранения спортсменов, — приводит слова Чеферина Politico.

Напомним, российские спортсмены, сборная России по различным командным видам спорта, а также российские спортивные клубы отстранены от международных турниров после февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

