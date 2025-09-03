Скидки
Генич предположил, останется ли Шпилевский в «Пари НН» до конца года

Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич поделился мыслями по поводу работы Алексея Шпилевского на посту главного тренера «Пари НН». Клуб набрал три очка за семь матчей и занимает 15-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В СМИ появлялись разговоры о возможной отставке Шпилевского.

«Останется ли Шпилевский до Нового года? Я уверен, что останется. Мне кажется, вот эта плотность внизу турнирной таблицы, плохой «Сочи», очень неровный «Акрон» сейчас без усиления, и где-то они могут зацепиться. Если посмотреть на турнирную таблицу, не так всё плачевно», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

