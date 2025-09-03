Скидки
Шнякин: удивило, что Соболев вышел в стартовом составе «Зенита» с «Пари НН»

Комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в домашнем матче с «Пари НН» (2:0) в 7-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

«Меня удивило, что Соболев вышел в стартовом составе. Да, Саша сделал голевую передачу. Но, кажется, для комбинационного футбола Кассьерра был бы предпочтительнее. Соболев хорошо ассоциируется с позицией этакого джокера, который выходит на замену. Саше нужно выразить уважение. Он выходит на поле с хорошими эмоциями, по-спортивному злым», — сказал Шнякин в выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

Александр Соболев вышел в стартовом составе «Зенита» в матче с «Пари НН», сыграл 64 минуты и отметился результативной передачей.

