Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сдам друга». Шнякин и Никитин оценили качества Лусиано Гонду с помощью мнения игрока РПЛ

«Сдам друга». Шнякин и Никитин оценили качества Лусиано Гонду с помощью мнения игрока РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Дмитрий Шнякин и бывший защитник «Амкара», «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» порассуждали о качествах нападающего «Зенита» Лусиано Гонду, опираясь на мнение опорного полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Алексей Никитин. Удивляет, что Лусиано Гонду получает мало шансов. С кем общаюсь, все говорят, что из тройки Соболев — Кассьерра — Лусиано именно аргентинец самый разносторонний.

Дмитрий Шнякин. Сдам друга. В конце прошлого сезона общался с Димой Бариновым из «Локомотива». Он сказал, что у Гонду всё на четвёрку. Вроде всё неплохо, но нет какого-то ярко выраженного качества.

Алексей Никитин. Частично соглашусь с Димой. Но я бы оценил все качества Гонду не на четвёрку, а на 4,5 балла. Удар есть, бежит классно, спиной хорошо играет. Коренастый, настырный, цепляется за мячи. Думаю, ЦСКА мечтает о таком форварде.

24-летний аргентинский нападающий Лусиано Гонду в текущем сезоне провёл за «Зенит» девять матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одним результативным пасом в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
«Зачем Станкович так рисуется?» Шнякин и Никитин — о 7-м туре РПЛ
«Зачем Станкович так рисуется?» Шнякин и Никитин — о 7-м туре РПЛ

Видео: Огненный матч ЦСКА и «Краснодара». Станкович — актёр. ПЛН #110

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android