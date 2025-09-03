Скидки
«€ 60 млн». В ЦСКА рассказали о трансферном балансе клуба за последние 10 лет

Исполнительный директор ЦСКА Савва Шипов рассказал, что московский клуб находится в плюсе примерно на € 60 млн по итогам трансферных кампаний за последние 10 лет.

«Вообще трансферные компании одним годом измерять не имеет смысла, потому что продают одних футболистов, покупают других. Поэтому надо смотреть период. Например, если взять 10 лет, у ЦСКА плюс около € 60 млн в трансферном балансе. Если посмотреть другие топ-6 клубов, вы увидите разницу. Мы единственные в таком плюсе, и к нам близко никто не подходит», — приводит слова Шипова ТАСС.

Напомним, первое место в турнирной таблице Мир РПЛ сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15). Действующий чемпион России — «Краснодар».

