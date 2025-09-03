Валерий Газзаев: ожидания от «Динамо» превратились в проблемы

Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев высказался об игре бело-голубых на старте этого сезона Мир РПЛ. После семи туров чемпионата России «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице.

«Не думаю, что у «Зенита», «Спартака» и «Динамо» есть общая проблема на старте чемпионата. Ожидания от «Динамо» превратились в проблемы. У «Зенита» же перебор хороших футболистов. Для команды, которая претендует на чемпионство, очень важна стабильность состава. Что касается «Спартака», то тут сложно что-то сказать. В команде очень много изменений в тактическом плане, на индивидуальных позициях.

У «Краснодара», ЦСКА и «Балтики» есть стабильность состава, а отсюда и стабильность в результатах. Это очень важно! «Зенит» находится на непривычном для них месте», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.