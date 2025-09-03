Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Газзаев рассказал, какие команды впечатлили на старте РПЛ

Валерий Газзаев рассказал, какие команды впечатлили на старте РПЛ
Комментарии

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев рассказал, какие команды впечатлили его на старте нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Он выделил ЦСКА, «Краснодар» и калининградскую «Балтику».

«ЦСКА произвёл наибольшее впечатление по первым турам. Команда демонстрирует высокий уровень футбола, качество и результат. Ну и отметил бы «Краснодар» с «Балтикой». Эти команды произвели хорошее впечатление своим качеством игры и результатами», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, лидером РПЛ по итогам семи стартовых туров является «Краснодар», в активе которого 16 очков.

Материалы по теме
«Зачем Станкович так рисуется?» Шнякин и Никитин — о 7-м туре РПЛ
«Зачем Станкович так рисуется?» Шнякин и Никитин — о 7-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android