Валерий Газзаев рассказал, какие команды впечатлили на старте РПЛ

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев рассказал, какие команды впечатлили его на старте нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Он выделил ЦСКА, «Краснодар» и калининградскую «Балтику».

«ЦСКА произвёл наибольшее впечатление по первым турам. Команда демонстрирует высокий уровень футбола, качество и результат. Ну и отметил бы «Краснодар» с «Балтикой». Эти команды произвели хорошее впечатление своим качеством игры и результатами», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, лидером РПЛ по итогам семи стартовых туров является «Краснодар», в активе которого 16 очков.