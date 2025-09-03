В Госдуме заявили, что готовы обсудить возвращение продажи пива на стадионы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил, что в осеннюю сессию депутаты готовы обсудить вопрос возвращения продажи пива на стадионах. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил летом 2018 года.

«Тема важная и актуальная, необходим открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы готовы проводить данную работу в период осенней сессии», — приводит слова Матыцина ТАСС.

