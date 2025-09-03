Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газзаев: Комличенко и Воробьёв — хорошие форварды, но «Локо» надо остановиться на одном

Газзаев: Комличенко и Воробьёв — хорошие форварды, но «Локо» надо остановиться на одном
Комментарии

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о составе московского «Локомотива». Он считает, что тренер Михаил Галактионов должен определиться с основными игроками.

«Локомотив» и в прошлом году неплохо стартовал. Но тренер должен определиться с игроками. В последних играх были изменения. Комличенко и Воробьёв — хорошие форварды, но надо остановиться на одном. Выбрать, кто будет в стартовом составе. А если их менять, они потеряют свою изюминку. Оба являются игроками стартового состава, но надо выбрать лучшего. Стабильный стартовый состав — показатель достижений», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Карпин: в ЦСКА и «Локомотиве» россияне ещё конкурируют с легионерами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android