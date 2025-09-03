Газзаев: Комличенко и Воробьёв — хорошие форварды, но «Локо» надо остановиться на одном

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о составе московского «Локомотива». Он считает, что тренер Михаил Галактионов должен определиться с основными игроками.

«Локомотив» и в прошлом году неплохо стартовал. Но тренер должен определиться с игроками. В последних играх были изменения. Комличенко и Воробьёв — хорошие форварды, но надо остановиться на одном. Выбрать, кто будет в стартовом составе. А если их менять, они потеряют свою изюминку. Оба являются игроками стартового состава, но надо выбрать лучшего. Стабильный стартовый состав — показатель достижений», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.