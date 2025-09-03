Ледяхов: Дуарте не был счастлив в «Спартаке», хотя в последнее время выглядел неплохо

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на новость об уходе защитника Алексиса Дуарте из московского клуба. Парагваец перешёл в бразильский «Сантос».

«Дуарте в последнее время выглядел неплохо. Но было очень много критики, особенно в начале его карьеры за «Спартак». Руководство посчитало нужным отпустить его. Алексис не был счастлив в команде. У него было не так много игрового времени, хотя в последнее время показывал неплохой уровень. С его уходом «Спартак» ничего не потеряет, если возьмёт качественных защитников», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.