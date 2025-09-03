Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ледяхов: Дуарте не был счастлив в «Спартаке», хотя в последнее время выглядел неплохо

Ледяхов: Дуарте не был счастлив в «Спартаке», хотя в последнее время выглядел неплохо
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на новость об уходе защитника Алексиса Дуарте из московского клуба. Парагваец перешёл в бразильский «Сантос».

«Дуарте в последнее время выглядел неплохо. Но было очень много критики, особенно в начале его карьеры за «Спартак». Руководство посчитало нужным отпустить его. Алексис не был счастлив в команде. У него было не так много игрового времени, хотя в последнее время показывал неплохой уровень. С его уходом «Спартак» ничего не потеряет, если возьмёт качественных защитников», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Спартак» продал Дуарте. Теперь у Станковича серьёзные тактические проблемы
«Спартак» продал Дуарте. Теперь у Станковича серьёзные тактические проблемы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android