Шуфутинский исполнит песню «Третье сентября» на матче между сборными России и Иордании

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что заслуженный артист России Михаил Шуфутинский исполнит композицию «Третье сентября» на закрытии товарищеского матча между сборными России и Иордании. Игра пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Начало предматчевой программы — 18:30.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, успешно прошла квалификацию. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.