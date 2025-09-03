Скидки
Газзаев: Осинькин хорошо знает российский футбол, «Сочи» покажет результаты лучше

Газзаев: Осинькин хорошо знает российский футбол, «Сочи» покажет результаты лучше
Комментарии

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на новости о возможном назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера «Сочи». Он считает, что результаты южного клуба улучшатся после назначения нового тренера.

«Сочи» и «Пари НН» — две слабейшие команды по итогам первых туров. В «Сочи» произошли изменения. Осинькин хорошо знает российский футбол. Уверен, что команда покажет результаты лучше. Приветствую, что клуб взял российского специалиста. У «Пари НН» пока ничего не видно. Непонятно, что происходит с ними. Команда находится в зоне вылета», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

