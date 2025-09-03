Газзаев рассказал, в чём секрет результатов «Балтики» на старте РПЛ

Бывший тренер ряда российских клубов Валерий Газзаев рассказал, в чём секрет результатов «Балтики» на старте сезона Мир РПЛ. Напомним, калининградская команда занимает третье место в турнирной таблице по итогам семи туров, набрав 15 очков.

«Игроки «Балтики» отрабатывают по полной программе. Выбранная тактическая схема приносит результаты. У команды есть тактические элементы современного футбола», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (16), на второй строчке расположился ЦСКА (15). Замыкают турнирную таблицу «Сочи» (1) и «Пари Нижний Новгород» (3). Действующий чемпион России — «Краснодар».