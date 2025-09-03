Скидки
Расписание 8-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

Сегодня, 3 сентября, стартует 8-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 8-го тура Первой лиги (время московское):

3 сентября, суббота:

  • 15:00. «Енисей» — «Шинник»;
  • 17:30. «Волга» — «Черноморец»;
  • 18:00. «Нефтехимик» — «Родина»;
  • 18:00. «Сокол» — «КАМАЗ»;
  • 18:30. «Чайка» — «Ротор»;
  • 19:00. «Торпедо» — «Уфа»;
  • 20:00. «Арсенал» — «СКА-Хабаровск».

4 сентября, воскресенье:

  • 17:00. «Челябинск» — «Факел»;
  • 17:00. «Спартак» Кострома — «Урал».

Турнирную таблицу чемпионата возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», на счету которых по 18 очков после семи туров. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся костромской «Спартак» (16) и «КАМАЗ» (14). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал два очка за семь игр.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
8-й тур Первой лиги: экспресс с коэффициентом 305.9
