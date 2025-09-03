Расписание 8-го тура Первой лиги сезона-2025/2026
Сегодня, 3 сентября, стартует 8-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.
Расписание матчей 8-го тура Первой лиги (время московское):
3 сентября, суббота:
- 15:00. «Енисей» — «Шинник»;
- 17:30. «Волга» — «Черноморец»;
- 18:00. «Нефтехимик» — «Родина»;
- 18:00. «Сокол» — «КАМАЗ»;
- 18:30. «Чайка» — «Ротор»;
- 19:00. «Торпедо» — «Уфа»;
- 20:00. «Арсенал» — «СКА-Хабаровск».
4 сентября, воскресенье:
- 17:00. «Челябинск» — «Факел»;
- 17:00. «Спартак» Кострома — «Урал».
Турнирную таблицу чемпионата возглавляют екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел», на счету которых по 18 очков после семи туров. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся костромской «Спартак» (16) и «КАМАЗ» (14). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал два очка за семь игр.
