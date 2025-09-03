Гончаренко рассказал, что его удивило в составе «Краснодара» в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался по итогам центрального матча 7-го тура Мир РПЛ между армейцами и чёрно-зелёными (1:1).
«Са. Вот мне казалось, что Батчи, скорее, сыграет в этой позиции, но тут Са, причём дисциплинированно столько сыграл. Вот это и залог, по мне, последние два сезона очень хорошо обороняются крайне нападающие у «Краснодара», которые умеют не только атаковать, но и обороняться. И Батчи, и Са.
И это коренным образом перевернуло «Краснодар». Почему? Потому что команда стала сбалансированной. Нет такого, чтобы бежал вперёд, а там уже дальше вы разбираетесь как-то сами, потому что мы играем в какой-то красивый футбол. Вот такие, как Батчи и Са, они стабилизировали команду», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 3 сентября 2025
