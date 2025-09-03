Скидки
Гончаренко рассказал, что его удивило в составе «Краснодара» в матче с ЦСКА

Гончаренко рассказал, что его удивило в составе «Краснодара» в матче с ЦСКА
Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался по итогам центрального матча 7-го тура Мир РПЛ между армейцами и чёрно-зелёными (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Са. Вот мне казалось, что Батчи, скорее, сыграет в этой позиции, но тут Са, причём дисциплинированно столько сыграл. Вот это и залог, по мне, последние два сезона очень хорошо обороняются крайне нападающие у «Краснодара», которые умеют не только атаковать, но и обороняться. И Батчи, и Са.

И это коренным образом перевернуло «Краснодар». Почему? Потому что команда стала сбалансированной. Нет такого, чтобы бежал вперёд, а там уже дальше вы разбираетесь как-то сами, потому что мы играем в какой-то красивый футбол. Вот такие, как Батчи и Са, они стабилизировали команду», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

