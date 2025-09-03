Генич назвал главное разочарование первых семи туров РПЛ

Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич назвал главное разочарование стартового отрезка Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Он выделил московское «Динамо».

«Вот главное разочарование, конечно, в первой части, вот этих семи туров — это «Динамо». Что случилось? Ощущение, что вот как новая семья, да, появляется, и, когда притирается пара, у них вот сначала всё хорошо, они все друг другу улыбаются, всё здорово. Поначалу-то всё было хорошо, Валерий Георгиевич [Карпин] такой медийный, он там раздавал кучу интервью. Началась бытовая жизнь, и началось… Не там носки бросил, не так еду посолила и так далее», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».