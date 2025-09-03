Никитин высказался о неубедительной игре Жерсона за «Зенит»

Бывший футболист «Амкара», «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о неубедительной игре звёздного новичка «Зенита» Жерсона на стартовом отрезке сезона.

«Не факт, что «Зенит» продаст Жерсона за € 35 млн. Положение в таблице РПЛ пока не такое радужное, как хотелось бы клубу. Когда-то Жерсон наберёт форму. Посмотрит на себя в зеркало и скажет: «Слушай, давай выходи на поле и получай удовольствие от футбола». Уверен, «Зенит» держит в голове, что рано или поздно Жерсон выйдет на приличный уровень», — сказал Никитин в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями.

Свежий выпуск подкаста: