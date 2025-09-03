Скидки
«Повальная украинизация надоела». В МИД высказались о ситуации между Сафоновым и Забарным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отношения между вратарём французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвеем Сафоновым и его одноклубником украинцем Ильёй Забарным, заявила, что повальная украинизация всем надоела.

«Эта украинизация повальная — что спорта, что международной повестки в целом — уже всем надоела. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Она наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества, взаимодействия, и она является абсолютно искусственно внедрённой. Все уже устали. Я сейчас не про нас говорю, а просто мировое сообщество уже устало. Оно видит лицемерие киевского режима, оно понимает, что это тупиковая модель. И, помимо всего прочего, мне кажется, та же самая Западная Европа увидела, кого воспитала, когда поближе рассмотрела так называемых украинских беженцев», — приводит слова Захаровой «РИА Новости Спорт».

Забарный перешёл в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Сафонов выступает за парижан с 2024-го. В составе «ПСЖ» Матвей выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА. Контрактное соглашение Сафонова с парижанами рассчитано до 2029 года.

