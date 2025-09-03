Баранник: все думали, что Жерсон будет похож на Витселя или Халка, но он себя не проявил

Бывший тренер-селекционер санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о неубедительной игре звёздного новичка сине-бело-голубых Жерсона на стартовом отрезке сезона.

«Возможно, продажа Жерсона связана с изменениями в руководстве. Они немного иначе смотрят на весь процесс. Пока есть спрос на игрока, может, хотят освободить место. Он себя не проявил так ярко, как от него ожидали. Жерсон должен был выходить и доминировать. Было несколько неплохих действий, но не более. Не факт, что лимита не будет. Так что всё в совокупности повлияло на решение продать Жерсона.

Когда с тен Хагом расстаются через два матча, удивляться ничему не приходится. Все думали, что Жерсон будет похож на Витселя или Халка, будет доминировать. Но этого не произошло. Он не показал даже 50 процентов того, чего от него ожидали», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями.