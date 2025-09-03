Дмитрий Баранник: в «Зените» есть обиженные игроки, а это не приносит пользу команде

Бывший тренер-селекционер санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник высказался об игре сине-бело-голубых на старте сезона Мир РПЛ. После семи туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице.

«Преимущество двух составов имеет свои негативные последствия. В «Зените» 22 игрока и каждый считает, что должен играть в старте. Это не всегда хорошо, особенно когда собраны звёзды. Возможно, сокращение состава поможет «Зениту». Мы не играем в еврокубках. Всех соперников мы знаем. Так что на сегодняшний день иметь два состава — роскошь. У тебя есть обиженные игроки, а это не приносит пользу в плане климата и результатов команде», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.