Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» и ЦСКА не набрали и 1 xG по итогам матча 7-го тура РПЛ

«Краснодар» и ЦСКА не набрали и 1 xG по итогам матча 7-го тура РПЛ
Комментарии

«Краснодар» и ЦСКА не смогли набрать и 1 xG (метрика ожидаемых голов) по итогам центрального матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. Так, по данным официального телеграм-канала РПЛ, «Краснодар» наиграл на 0,52 xG, ЦСКА — на 0,86.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

Напомним, первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика»(15). Замыкают турнирную таблицу «Сочи» (1) и «Пари Нижний Новгород» (3). Действующий чемпион России — «Краснодар».

РПЛ возобновится после завершения международной паузы 12 сентября.

Материалы по теме
Расклады после 7-го тура РПЛ: «Краснодар» и ЦСКА — красавчики, «Спартак» и «Зенит» — нет
Расклады после 7-го тура РПЛ: «Краснодар» и ЦСКА — красавчики, «Спартак» и «Зенит» — нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android