«Краснодар» и ЦСКА не набрали и 1 xG по итогам матча 7-го тура РПЛ

«Краснодар» и ЦСКА не смогли набрать и 1 xG (метрика ожидаемых голов) по итогам центрального матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. Так, по данным официального телеграм-канала РПЛ, «Краснодар» наиграл на 0,52 xG, ЦСКА — на 0,86.

Напомним, первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика»(15). Замыкают турнирную таблицу «Сочи» (1) и «Пари Нижний Новгород» (3). Действующий чемпион России — «Краснодар».

РПЛ возобновится после завершения международной паузы 12 сентября.