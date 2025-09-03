«Краснодар» и ЦСКА не набрали и 1 xG по итогам матча 7-го тура РПЛ
«Краснодар» и ЦСКА не смогли набрать и 1 xG (метрика ожидаемых голов) по итогам центрального матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. Так, по данным официального телеграм-канала РПЛ, «Краснодар» наиграл на 0,52 xG, ЦСКА — на 0,86.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36' 1:1 Кордоба – 44'
Удаления: нет / Кордоба – 56'
Напомним, первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика»(15). Замыкают турнирную таблицу «Сочи» (1) и «Пари Нижний Новгород» (3). Действующий чемпион России — «Краснодар».
РПЛ возобновится после завершения международной паузы 12 сентября.
