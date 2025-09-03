Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» отклонил стартовое предложение «Аль-Насра» по Жерсону — NassrXtra

«Зенит» отклонил стартовое предложение «Аль-Насра» по Жерсону — NassrXtra
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» отклонил первое предложение саудовского «Аль-Насра» по трансферу бразильского полузащитника Жерсона. Об этом сообщает портал NassrXtra в социальной сети X.

По данным источника, «Аль-Наср» позднее сделает новое предложение об аренде игрока с правом выкупа. Утверждается, что сам футболист и его агент будут давить на «Зенит», чтобы санкт-петербургский клуб согласился отпустить бразильца.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Никитин высказался о неубедительной игре Жерсона за «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android