«Спартак» заплатит за Джику € 2 млн, с игроком заключат контракт на два года

Комментарии

Московский «Спартак» заплатит «Фенербахче» € 2 млн за 31-летнего защитника Александера Джику, сообщает инсайдер Иван Карпов в телеграм-канале. С игроком будет заключён контракт до 2027 года. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы предложить игроку зарплату до € 2,3 млн в год. Джику выступает за стамбульский клуб с июля 2023-го и провёл 75 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Контракт защитника с «Фенербахче» действует до лета 2026-го.

Александр Джику родом из Ганы, за сборную своей страны он сыграл 33 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.

