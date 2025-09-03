Скидки
Экс-игрок «Крыльев Советов» Таранов пожелал удачи Осинькину в «Сочи»

Экс-игрок «Крыльев Советов» Таранов пожелал удачи Осинькину в «Сочи»
Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов отреагировал на новости о возможном назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера «Сочи».

«Рад за Осинькина! Знаю, как он любит свою работу. Для него сидеть без работы равносильно стоять на гвоздях. Не хотел бы сравнивать Морено и Осинькина. Но Игорь Витальевич справится в «Сочи». Он может найти подход к любому игроку и человеку, чем неоднократно отличался. Надеюсь, что у него всё получится в «Сочи». Не сказал бы, что в команде плохой подбор футболистов. Там квалифицированные ребята, к которым просто нужен другой подход», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

