Генич: пока «Зенит» — это не команда, это просто фамилии

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался о ситуации в «Зените». Он считает, что сейчас сине-бело-голубые — это набор известных фамилий, а не команда.

«Пока «Зенит» — это фамилии, это не команда, это просто фамилии. Вот мы смотрим на состав и восторгаемся. Вау, вот это перечень игроков, тут у Семака головная боль, как угадать со стартовым составом. Сейчас ещё будет сложнее с Дугласом Сантосом легионером. Но это пока фамилии, и они не играют как команда. И вот придут ли они к тому, чтобы играть как команда? Вот «Балтика», это да, она играет как команда», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Новости. Футбол
