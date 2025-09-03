Шнякин сделал прогноз по турнирным амбициям «Спартака» в РПЛ

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» поделился мыслями об амбициях «Спартака» в Мир РПЛ. Он считает, что красно-белым будет тяжело финишировать в топ-3 чемпионата страны по итогам сезона-2025/2026.

«Я сейчас думаю, как это на всё смотрит «Краснодар». Действующий чемпион, состав сохранили, свежую кровь добавили. У «Зенита» перестановки в руководстве, «Спартак» меняет схему. «Локомотив» стабилен, однако он стабилен и в своих проблемах. При всей симпатии к Станковичу, мне кажется, «Спартаку» будет тяжело достать «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, хотя хотелось бы», — сказал Шнякин в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

