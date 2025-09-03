Скидки
«Зенит» нашёл способ не терять деньги». Александр Мостовой — о Жерсоне

«Зенит» нашёл способ не терять деньги». Александр Мостовой — о Жерсоне
Комментарии

Бывший игрок сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Зенита» Жерсоне. Ранее сообщалось, что бразилец может покинуть санкт-петербургский клуб в это межсезонье.

«Ситуация с Жерсоном в «Зените» — это реалии. Когда футболиста покупают за бешеные деньги и он не играет, конечно, будет возмущаться. Это его право. Наверняка у игрока есть запасные варианты. Мы видим, что «Зенит» не первый трансфер проворачивает с арабскими странами. Есть примеры Малкома и Клаудиньо, а также не стоит забывать про Халка, которого продали в Китай.

Клуб нашёл способ не терять деньги, которые были потрачены на футболистов. За Жерсона заплатили € 30 млн и продадут в Саудовскую Аравию дороже, ведь там их не считают. По-моему, шейхи даже не знают, что такое деньги», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

