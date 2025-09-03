Скидки
Мостовой — о Сантосе: «Зенит» найдёт выход, сделает российский паспорт кому-то ещё

Комментарии

Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о ситуации с защитником «Зенита» Дугласом Сантосом. После вызова в сборную Бразилии Сантос вновь стал легионером в РПЛ, несмотря на наличие российского паспорта.

«Когда Дугласу Сантосу делали российский паспорт, говорили, что его нужно вызвать в сборную России. Я один из первых заорал: «Зачем? Чтобы играть с Гренадой, Кубой или Монголией?» Он сто процентов хотел вернуться в сборную Бразилии. Это нормальное явление.

«Зенит» же в любом случае найдёт выход из этой ситуации. Возможно, кому-то ещё сделают российский паспорт (смеётся). Там много кому можно его сделать. И это нормально», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

