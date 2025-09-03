Головин назвал самых интересных соперников сборной России на осень

Полузащитник сборной России Александр Головин назвал самых интересных соперников национальной команды на осень. В ближайшие месяцы команде Валерия Карпина предстоит сыграть с Иорданией, Катаром, Ираном, Перу, Боливией и Чили.

«Кого из соперников можно выделить? Ну, понятно, Катар. Катар — хорошая команда. Помню, играли два года назад на выезде, был очень тяжёлый матч, они достаточно хорошо подготовлены физически, технически. Помню, там, наверное, два было тайма — первый был за ними, второй за нами, или наоборот.

Потом знаю, что точно Чили — очень сильная команда, то есть даже если там приедут не супер все основные, то в любом случае это будут сильные игроки», — сказал Головин в интервью пресс-службе сборной России.