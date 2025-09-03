«Зенит» — лидер 7-го тура РПЛ по метрике xG
Поделиться
Санкт-петербургский «Зенит» стал лидером 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по метрике xG (ожидаемые голы), сообщает официальный телеграм-канал РПЛ. В 7-м туре сине-бело-голубые играли с «Пари НН» (2:0) и набрали 2,66 xG.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47' 2:0 Кассьерра – 72'
Напомним, первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15). Замыкают турнирную таблицу «Сочи» (1) и «Пари Нижний Новгород» (3). Действующий чемпион России — «Краснодар».
Российская Премьер-Лига возобновится после завершения международной паузы 12 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 сентября 2025
-
14:16
-
14:05
-
14:03
-
13:59
-
13:58
-
13:56
-
13:50
-
13:45
-
13:37
-
13:32
-
13:27
-
13:05
-
13:00
-
12:47
-
12:46
-
12:20
-
12:18
-
12:10
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:51
-
11:50
-
11:38
-
11:23
-
11:15
-
11:09
-
10:58
-
10:50
-
10:45
-
10:37
-
10:34
-
10:32
-
10:26
-
10:16