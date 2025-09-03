«Зенит» — лидер 7-го тура РПЛ по метрике xG

Санкт-петербургский «Зенит» стал лидером 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по метрике xG (ожидаемые голы), сообщает официальный телеграм-канал РПЛ. В 7-м туре сине-бело-голубые играли с «Пари НН» (2:0) и набрали 2,66 xG.

Напомним, первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15). Замыкают турнирную таблицу «Сочи» (1) и «Пари Нижний Новгород» (3). Действующий чемпион России — «Краснодар».

Российская Премьер-Лига возобновится после завершения международной паузы 12 сентября.